Lotte e partecipazione operaia nel 1969 a Torino e in Piemonte

Giovedì 30 gennaio alle 9.30, presso il salone “Pia Lai” Cgil, via Pedrotti 5 – Torino, la Cgil Torino organizza un’iniziativa per ricordare le lotte e la partecipazione operaia nel 1969 a Torino e in Piemonte, in collaborazione con SPI Piemonte, Ismel, Unione Culturale Antonicelli, ANCR (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza) e Fondazione Di Vittorio. Durante la mattinata verranno proiettate le interviste a chi in quegli anni ha partecipato alle lotte operaie, realizzate con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della nostra storia e coglierne il legame con la nostra azione sindacale di oggi.