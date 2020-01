I monopattini non sono biciclette, centrodestra all'attacco: "Stop all'equiparazione"

"Pd e M5S - spiegano gli esponenti del centrodestra, dopo la Commissione Trasporti- hanno aderito alla risoluzione che abbiamo presentato". "La nostra proposta - continuano Rosso, Maccanti e Rotelli - impegna il Governo a sospendere l'applicazione dell'equiparazione monopattini e velocipedi fino alla conclusione delle sperimentazioni già avviate in Italia e ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza stradale fino ad arrivare a valutare la soppressione di tale norma".

"Sicuramente resta il pasticcio che Pd-M5S hanno creato. L'equiparazione nasce infatti da un emendamento di Italia Viva approvato al Senato - Camera che non si sta occupando della riforma del Codice della Strada - e lo ha fatto in barba al parere negativo del Ministero dei Trasporti. Non possiamo che dirci fortemente preoccupati per questo approccio: un legislatore schizofrenico è già un danno, se poi lo fa a spese della salute dei cittadini è ancor più grave".

"Confidiamo che il Governo metta la parola fine a questa brutta pagina di storia parlamentare evitando che - prima di intervenire - ci scappi il morto" concludono Rosso, Maccanti e Rotelli.