Veicolo in fiamme, questa mattina, sulla tangenziale Nord di Torino. Forti i disagi alla circolazione ma soprattutto tanta paura per i passanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L'episodio è avvenuto nel tratto tra corso Regina Margherita e Venaria, in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e prontamente rimosso il veicolo dalla carreggiata.