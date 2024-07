Dopo il processo Smog, l'orgoglio torinese su due ruote sfila per le vie della città

L'orgoglio a due ruote sfila per le vie di Torino. Ieri sera decine di ciclisti hanno partecipato alla "Easy Rider", la pedalata in notturna per le strade del capoluogo. Un evento promosso dal FIAB Torino Bike Pride, che ha l'obiettivo di sperimentare il rapporto con la due ruote, ma anche scoprire luoghi inattesi.

Le bici tornano poi per una sera a riprendere il posto delle auto nelle strade. Ieri i ciclisti hanno fatto una tappa in corso Vittorio Emanuele davanti al tribunale di Torino, dove ieri gli ex amministratori comunali e regionali sono stati prosciolti nell'ambito del processo "Smog" partito da un esposto del Comitato Torino Respira.



Nuovo appuntamento domenica pomeriggio

Intanto è fissata una pedalata collettiva della Rete delle Portinerie di comunità in collaborazione con FIAB Bike Pride e FIAB Bici & Dintorni e, al termine, il compleanno delle portinerie.

Il ritrovo é alle 17:30 alla cabina di Portineria Lungo Dora Savona 38. Da qui, passando per la Portineria di Porta Palazzo si arriverà poi in quella di Borgo San Paolo. I ciclisti passeranno da corso Regina, piazza della Repubblica, lungo le vie del quadrilatero fino a piazza Arbarello, poi prenderanno corso Siccardi, corso Galileo Ferraris, corso Stati Uniti, corso Castelfidardo, corso Mediterraneo, via Braccini e arriveranno nella Portineria di Borgo San Paolo.