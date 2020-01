Sarà riattivata a fine settimana la fermata tra corso Unione Sovietica e via Vigliani

Ha avuto buon esito la richiesta da parte della Circoscrizione 2 alla sindaca Chiara Appendino per la riattivazione della fermata Gtt tra corso Unione Sovietica e via Onorato Vigliani. Interessata dal taglio massiccio voluto dal Comune a partire dallo scorso dicembre – che ha di fatto eliminato 30 fermate su 453 per velocizzare il tragitto dei tram –, verrà riattivata a partire dalle ore 10 di venerdì 31 gennaio.

L’appello di Mirafiori Sud, infatti, era stato di tenere in considerazione “l’elevata densità di popolazione residente in età avanzata – come sottolineato dalla presidente Luisa Bernardini e dal vicepresidente Alessandro Nucera – e la presenza di numerosi cittadini con disabilità ambulatorie”.

Ora la zona, sempre molto trafficata, sarà nuovamente servita.

"La decisione - spiegano da Gtt - è legata alla particolare complessità dell'incrocio e all'impossibilità di garantire in quel punto di corso Unione Sovietica la priorità semaforica alla linea 4".

Dall'analisi dei dati forniti da 5T e da verifiche sul campo è infatti emerso che nel 70% dei casi il tram in direzione Falchera si deve fermare al semaforo rosso: "ciò - conclude Gtt - riduce significativamente i benefici legati al provvedimento di sospensione della fermata".