Il premio nazionale "Nati per leggere" arriva all'XI edizione: come partecipare

Torna, per la sua XI edizione, il Premio Nati per Leggere, una delle molte attività del Programma nazionale Nati per Leggere nato nel 1999 per promuovere la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche. Nati per Leggere è un programma di comunità presente in tutte le Regioni italiane che coinvolge figure professionali sanitarie, sociali, culturali ed educative del territorio. Nati per Leggere è promosso dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari, in particolare dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino Onlus.