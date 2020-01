Alla Lavanderia a Vapore di Collegno torna "Fuori, storie da un manicomio"

E' uno spettacolo che non ferma la sua corsa "Fuori, storie da un manicomio" che Lab 22 ha messo in scena per raccontare la vita all'interno delle mura del manicomio di Collegno.

Nato in occasione dell'anniversario della legge Basaglia, ha macinato repliche su repliche nel 2018 e nel 2019: torna alla Lavanderia a Vapore di Collegno, che faceva proprio parte del Regio Manicomio, sabato 8 alle 21 e domenica 9 febbraio alle ore 17 e alle 21. Il testo, partendo dagli scritti dei giornalisti Alberto Papuzzi e Alberto Gaino, ma anche dalle vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiucato Professor Coda o Enrico Pascal che iniziò, da dentro la struttura, la sua personale battaglia per la sua chiusura, racconta la vita di cui fu emarginato e spesso sottoposto a torture.

Protagonisti uomini, donne ma anche molti bambini. A rendere più poetico il testo, i versi di Alda Merini, quelli cantati da Simone Cristicchi e da Franco Battiato. Per queste tre repliche speciali, la regista Serena Ferrari viene affiancata da Fabrizio Rizzolo che, oltre a collaborare alla regia, sale anche sul palco come attore e come interprete della celebre "Ti regalerò una rosa". Ospite speciale, nelle due repliche della domenica, anche la cantante Neja (all'attivo quattro milioni di copie vendute in tutto mondo) che canterà e reciterà.