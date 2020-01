Collegno, bocciata l'istituzione della Consulta per la disabilità

A Collegno gli ex alleati del Governo nazionale gialloverde sembravano essersi ritrovati dalla stessa parte della barricata, prima che fosse bocciata la proposta di istituzione della Consulta per la disabilità.

La mozione, presentata dal M5S, aveva trovato il parere favorevole del gruppo consiliare Lega Salvini Collegno. "A Roma il governo PD-M5S ha cancellato il Ministro della famiglia e della disabilità per sostituirlo con un sottosegretario. Dunque la proposta di istituire una Consulta per la disabilità a Collegno non poteva che avere ovviamente il nostro favore", ha spiegato Giovanni Parisi, Consigliere Comunale e Segretario Lega Salvini Collegno.

"La Lega ha accolto un suggerimento della capogruppo PD e presentato un emendamento che spazzava via ogni equivoco o cattiva interpretazione del testo presentato dal M5S. Seppure con la nostra opera di intermediazione e lo stop dei lavori del Consiglio per oltre mezz’ora, come richiesto dal PD, la maggioranza è riuscita però a votare contro l’istituzione della Consulta".

"Questo, nonostante solo qualche giorno fa in alcuni comunicati, il Sindaco si lodasse per l’operato finora svolto nella nostra città a favore dei disabili. Ne abbiamo avuto la prova!”, conclude ironicamente Parisi.