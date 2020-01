Lavoro e impresa, Preioni (Lega Salvini): "Indifferibile l’attuazione del piano straordinario di sviluppo per far crescere il Piemonte"

“Il sistema Piemonte deve rimettersi in marcia allo stesso ritmo di Veneto e Lombardia. Molte province, Torino in primis, hanno risentito della crisi di settori che un tempo facevano da traino e che non hanno ancora saputo innovarsi” lo afferma Alberto Preioni, presidente Lega Salvini in Piemonte.

Per la Lega è giunto il momento per spingere sull’acceleratore, per esempio anche attraverso la realizzazione del Tav -ma non c’è solo quello- che collegherà Torino e Lione. Riteniamo che le infrastrutture siano fondamentali per il rilancio e lo sviluppo economico della nostra regione. Penso, e mi rifaccio al piano promesso a suo tempo da Cirio, ai lavori del lotto 1 e 2 della metropolitana di Torino, c’è l’Asti-Cuneo, il terzo valico, la Pedemontana, il Tenda, il collegamento ferroviario tra Novara e Milano, e tra Verbania e Locarno. Tutti nodi strategici. E’ importante guardare nel medio-lungo periodo, investendo in lavoro, formazione e competenze, priorità della Lega perchè priorità del territorio.