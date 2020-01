Anna Maria Loreto si insedia a capo della Procura di Torino: "Se fallisco la colpa è solo mia"

Anna Maria Loreto si è ufficialmente insediata stamattina a capo della Procura di Torino succedendo ad Armando Spataro, che aveva lasciato piú di un anno fa. "Essere qui è un'emozione fortissima, sono consapevole del difficile compito che mi aspetta, so che non posso fallire perchè se fallisco la colpa è solo mia".

Il magistrato, visibilmente commosso ha poi aggiunto: "Alle spalle ho i miei magistrati che sono validissimi e condividono con me lo stesso modo di interpretare la nostra funzione. Ho con me i miei vpo, che ci aiutano, la mia polizia giudiziaria, che lavora con noi continuanente, il mio personale amministrativo, cche c'è sempre. So che posso contare su queste persone - ha concluso Loreto - non posso non farcela". Accanto al nuovo procuratore capo, il procuratore generale Francesco Enrico Saluzzo: "Sono commosso, ci ritroviamo dopo tanti anni a dirigere due uffici che spero si parleranno molto. La dottoressa Loreto - ha aggiunto il pg - è già stimata e apprezzata per la capacità di fare squadra e di interpretare il ruolo del pubblico ministero, è una scommessa che vincerà, anche se il compito è arduo".