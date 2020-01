Un’inchiesta sull’Europa dei muri al Teatro Civico Garybaldi di Settimo

Venerdì 7 febbraio alle 21.00 ci sarà il primo appuntamento della rassegna “Focus Area Settimo” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, all’interno della stagione “Spaesamenti” organizzata da Santibriganti Teatro. In scena “Prima fu la volta dei migranti – Inchiesta sull’Europa dei muri”, di Davide Rigallo, con Suad Omar ed Elena Ruzza, per la regia di Gabriella Bordin, prodotto da Almateatro e dall’Associazione Baretti.

Partendo dal “Consiglio europeo di Tampere” del 1999, passando attraverso la crisi europea dei profughi dal 2011, per arrivare fino all’adozione della “Tabella di marcia di Bratislava” (2016), le due narratrici incroceranno la voce dell’Europa dei diritti negati con quella delle vittime.

Lo spettacolo è una lezione in forma teatrale che vuole rendere memoria delle scelte politiche, delle responsabilità e dei fatti che in vent’anni di storia hanno permesso l’affermarsi dell’attuale contesto nell’Unione europea, dove i muri stanno avendo la meglio sui diritti e molte nazioni hanno costruito sulle loro frontiere vere e proprie barriere per impedire l’ingresso dei migranti nei loro territori.

Al termine, nel foyer del teatro, ci sarà il consueto appuntamento con “Tarallucci e Vino”, un momento di socialità proposto da Santibriganti dedicato al pubblico e agli artisti appena andati in scena.