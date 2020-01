Consulta per la disabilità, Scarlata (PD) replica alla Lega: "Collegno è un'eccellenza"

A Collegno un consiglio comunale accesso che rimanda a un botta e risposta tra le controparti. Dopo le parole di Giovanni Parisi, consigliere comunale e segretario Lega Salvini Collegno, sulla mozione, presentata dal M5S, che proponeva l'istituzione della Consulta per la disabilità, bocciata durante l'ultima seduta consiliare, arriva la replica della maggioranza.



"Il consigliere Parisi, come purtroppo altri dell’opposizione, non ha idea di ciò che Collegno fa per le persone disabili - ha ribattuto Giovanna Scarlata del Partito Democratico di Collegno -. Invece di strumentalizzare mozioni altrui, dovrebbe studiare, per questo in Consiglio comunale ho condiviso e rilanciato la proposta della mia collega Tiziana Manzi di fare una commissione dedicata al tema in modo che tutti, compreso i consiglieri della Lega, possano scoprire l’eccellenza che i servizi ai disabili e alle loro famiglie rappresentano. La nostra Città tutela a 360° la disabilità, tant’è che nelle nostre scuole ospitiamo il più alto numero di studenti con disabilità di tutta l’area metropolitana: siamo sempre attivi per migliorare il sistema dei servizi, ma occorre un’analisi attenta e proposte di alto livello e non la superficialità disarmante e la propaganda inconcludente del consigliere leghista Parisi".