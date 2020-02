Evasa dai domicilari, scoperta in centro a Torino dalla Polizia

Domenica pomeriggio personale della Squadra Volante ha notato camminare in corso Dante una coppia di giovani. La donna, 20 anni di età, alla vista della pattuglia di Polizia si è data alla fuga costringendo gli operatori a un inseguimento per le vie del quartiere.

Durante la fuga, la stessa butta per terra un oggetto, successivamente recuperato dagli agenti (si tratta di un cacciavite lungo 16 cm) e sottoposto a sequestro. Fermata in corso Massimo d’Azeglio, la ventenne ha fornito agli agenti a voce le proprie generalità, essendo priva dei documenti d’identità. Condotta in Questura per accertamenti, dai riscontri è emerso che era soggetta al regime degli arresti domiciliari presso il campo nomadi di strada della Berlia a Collegno.

Il giovane che era con lei, diciassettenne, è stato trovato in possesso di un cacciavite di 34 cm di lunghezza e di una lastra in materiale plastico ricavata da un flacone doccia shampoo. La donna è stata tratta in arresto per aver fornito false generalità e per evasione; entrambi sono stati, inoltre, denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso.