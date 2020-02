Incendio vicino al Maria Vittoria domato dai Vigili del Fuoco dopo alcune ore di intervento

L'intensa notte di lavoro dei Vigili del Fuoco in provincia ha visto anche un massiccio impiego di uomini e forze a Torino città.

Dopo alcune ore di lavoro, è stato domato l’incendio avvenuto accanto ad una autorimessa in via San Donato. Ad originarlo del materiale legnoso che ha preso fuoco. Essendo avvenuto il tutto a poca distanza dall’ospedale Maria Vittoria, si sono vissuti lunghi momenti di paura, ma per fortuna l’ospedale, i suoi pazienti e il personale sanitario non sono stati coinvolti.

I pompieri, che hanno dovuto impiegare due squadre, un’autoscala, un’autobotte e il nucleo Nbcr, hanno concluso l’intervento attorno alle 7.