Flunch Collegno: a San Valentino in programma un evento speciale

All'interno del centro commerciale "La Certosa", il ristorante Flunch mette a disposizione la sala dedicata a ricevimenti ed eventi per la serata più romantica dell’anno.

Per San Valentino, Flunch propone:

© Paella e sangria

© Dolce

Ci sarà spazio anche per lo spettacolo di Ele e Roby per farvi ballare tutta la serata, al ritmo della loro musica. Il bar del Flunch sarà aperto tutta la sera per permettervi di consumare la vostra bevanda preferita.

Una serata divertente per condividere un momento unico insieme al vostro compagno e alla vostra compagna.

Per informazioni:

Flunch Italia

Centro Commerciale Carrefour "La Certosa"

Via Spagna 10/12, Collegno (TO)

Telefono 011 4544652

www.flunch.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/FlunchCollegno/