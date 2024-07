Moncalieri, ancora lavori sulla sopraelevata: disagi in vista per gli automobilisti

Dovevano terminare il 7 giugno, poi il termine era stato posticipato di una settimana, causa piogge e maltempo. A Moncalieri tornano di nuovo i cantieri di manutenzione della sopraelevata, pianificati da Ativa, la società che ha in gestione (tra le tante) la tangenziale di Torino.

Dal 10 al 19 luglio, dalle ore 9 alle 16, saranno attivi i lavori nella zona, con possibili prolungamenti di tempo fino al completamento dei lavori.

Come cambia la viabilità

Le principali misure di traffico comprendono il restringimento della carreggiata in corso Trieste (civici 29-5), corso Roma (civici 9-1), via Custoza e piazza del Mercato. Sarà attiva una parzializzazione della viabilità, con divieto di sosta e rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi impegnati nelle lavorazioni. La segnaletica garantirà almeno 3 metri per la circolazione veicolare.

Imposto limite 30 km/h

Verrà imposto un limite di velocità di 30 km/h nell'area dei lavori. Nonostante i cantieri, l'accesso pedonale agli edifici residenziali e commerciali sarà sempre garantito, così come il transito veicolare, in particolare per i veicoli di soccorso ed emergenza. Ma sono da mettere in conto disagi e rallentamenti della circolazione.