Incidente in questa prima domenica di febbraio a Sant’Antonino di Susa, in frazione San Piuc. Un agricoltore è rimasto schiacciato con parte del corpo sotto il trattore da lui guidato, che si è ribaltato dopo aver impattato contro una pietra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Susa, con l’elicottero Drago, le forze dell'ordine e l’elicottero del 118, che ha trasportato l’uomo al Cto di Torino, per fortuna non in pericolo di vita.