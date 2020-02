Con "Love" arriva lo stage di circo in pillole di Spazio Flic

Quarto appuntamento stagionale con i “Circo in Pillole” della FLIC Scuola di Circo di Torino, questa volta diretto dal regista Piergiorgio Milano.

Circo in Pillole è la rassegna-tirocinio ideata 18 anni fa dalla Scuola per permettere ai propri allievi di mettersi alla prova davanti a un vero pubblico, in seguito a stage intensivi condotti da registi di elevata esperienza. Grazie alla preparazione di base sempre più elevata di allievi provenienti da ogni angolo del mondo (quest'anno da 22 nazioni) e a docenti-registi di grande esperienza, nel corso degli anni i Circo in Pillole sono diventati spettacoli di ottimo livello qualitativo che sorprendono soprattutto per il brevissimo tempo in cui vengono realizzati.

Domenica 9 febbraio 2020, alle ore 21:00 allo Spazio FLIC di via Niccolò Paganini a Torino con ingresso libero sino ad esaurimento posti, è in programma lo spettacolo “|_0\/3”, quarto appuntamento stagionale con i “Circo in Pillole” della FLIC Scuola di Circo di Torino.

La creazione sarà il risultato di uno studio intensivo di una settimana condotto da Piergiorgio Milano con gli allievi iscritti al secondo anno e al terzo anno tecnico dei corsi professionali.

Lo spettacolo scaturisce da uno stage condotto a cavallo tra danza contemporanea e teatro fisico con un focus profondo sul corpo e sulle sue diverse qualità, stati e possibilità di espressione teatrale. Il corpo viene analizzato come uno strumento da suonare insieme, con elementi di acrobatica, mimica, contact e tecnica di rilascio proposti come strumenti utili a migliorare la capacità di rappresentazione scenica di personaggi e emozioni. I ragazzi analizzeranno i concetti di corpo neutro ed emotivo, emozioni vere e false, livelli di energia e loro applicazioni alle situazioni teatrali.

Piergiorgio Milano è un coreografo italiano professionalmente attivo in tutta Europa. Il suo background comprende circo, danza, teatro e arti marziali. Lavora e collabora con molti artisti internazionali come: James Thierre, Sidi Larbi Cherkaoui, Rodrigo Pardo, David Zambrano. Lavora come insegnante per numerose scuole di circo e danza. Come coreografo ha ottenuto numerosi riconoscimenti: per il solo “Denti” (Mas Danza competition 2009, Baltic dance competition 2011, Factory dance prize 2012). Ha vinto il premio Equilibrio nel 2010 con lo spettacolo “Ai migranti” del Collettivo 320chili (di cui è fondatore) e nel 2015 con il suo ultimo lavoro intitolato“Pesadilla”.

Circo in Pillole è la rassegna-tirocinio ideata 18 anni fa dalla FLIC per permettere ai propri allievi di mettersi alla prova davanti ad un vero pubblico.

Grazie alla preparazione di base sempre più elevata di allievi provenienti da ogni angolo del mondo e a docenti-registi molto qualificati, nel corso degli anni i Circo in Pillole sono diventati spettacoli di ottimo livello qualitativo che sorprendono soprattutto per il brevissimo tempo in cui vengono realizzati.