Settimana dell'Otium, incontro con Piergiorgio Odifreddi a Carmagnola

A dare il titolo all’iniziativa è il riferimento all’otium di latina memoria, a cui si dedicavano coloro che decidevano di prendere una pausa dal negotium, cioè dagli affari e dalla politica, per dedicarsi alla cura di sé e della propria conoscenza, impegnandosi in attività di studio e contemplazione.

Venerdì 7 febbraio, alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Corso Roma 24 e ad ingresso libero, è in programma un incontro con Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano di fama internazionale.

Ha al suo attivo una produzione saggistica, su argomenti di vario genere che mirano a mostrare la pervasività della scienza in generale, e della matematica in particolare, nella cultura umanistica: soprattutto nella letteratura, nella musica e nella pittura, ma anche nella filosofia e nella teologia.

Ha intervistato numerosi protagonisti della scienza e della matematica, e 50 colloqui con vincitori del Premio Nobel o della Medaglia Fields sono stati raccolti in Incontri con menti straordinarie.

Un buon numero di queste "menti straordinarie" ha partecipato ai tre Festival della Matematica che Odifreddi ha organizzato dal 2007 al 2009 all'Auditorium di Roma, su invito dell'allora sindaco Walter Veltroni.

“La collaborazione con l’Istituto Baldessano Roccati – spiega l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Alessandro Cammarata - è coerente con la volontà dell’Amministrazione comunale di realizzare e promuovere attività diverse, per favorire la crescita e la formazione culturale dei giovani e della cittadinanza in genere. Nell’ambito di tale collaborazione è stato organizzato questo incontro, assolutamente da non perdere, con l’obbiettivo di avvicinare il pubblico alla trattazione di nozioni e materie molto complesse, attraverso un’esposizione erudita e al tempo stesso insolitamente avvincente”.