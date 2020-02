Magliano (Moderati) attacca: "In tre anni e mezzo di guida del M5S il Valentino è morto"

"Sul Valentino la Maggioranza presenta, discute e approva una mozione assolutamente inutile: un atto che non serve neanche come foglia di fico, dato che la realtà appare comunque in tutta la sua disarmante chiarezza", dichiara il capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale Silvio Magliano.

"In tre anni e mezzo il Valentino è completamente morto, non si sa bene se per una precisa scelta ideologica o per banale incapacità. L'opera di normalizzazione dell'area senza una progettualità non è sufficiente. Le accuse a chi c'era "prima", invece, sono totalmente superflue. Dov'è la delibera quadro tante volte promessa dalla Giunta?".

"La morte del Valentino significa la nascita o il peggioramento di una serie infinita di problemi, dal degrado allo spaccio, e lo spreco di una serie altrettanto infinita di opportunità".