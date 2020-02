Talenti neodiplomati: nuova opportunità dalla Fondazione Crt per 400 studenti che vogliono lavorare all'estero

Al via il nuovo bando Talenti Neodiplomati della Fondazione CRT che, con un investimento di 1,6 milioni di euro, permetterà a 400 studenti di fare un’esperienza di lavoro all’estero per almeno tre mesi, subito dopo il diploma.

Il bando è rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, che prevedano l’attivazione di tirocini all’estero per i propri neodiplomati (massimo 9 per ogni istituto) per almeno 10 settimane. Le scuole possono candidarsi sul sito www.fondazionecrt.it fino al 9 marzo 2020.

“Talenti Neodiplomati, il progetto più longevo della grande famiglia ‘Talenti’ della Fondazione CRT, dà ai ragazzi l’opportunità di uscire dalla propria zona di comfort, sperimentando l’autonomia e conoscendo altre realtà, lingue e culture: un antidoto alla paura e all’egoismo”, dichiara il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“In un’Europa che costituisce sempre più la vera dimensione naturale di vita e di lavoro per le nuove generazioni – afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di EFC Massimo Lapucci –, Talenti Neodiplomati rappresenta un vero e proprio ‘passaporto’ per una cittadinanza attiva in ambito internazionale, offrendo agli studenti e alle scuole un kit di competenze non solo utili, ma anche necessarie per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione le scelte nella vita personale e professionale”.