Contrasto al bullismo, Magliano (Moderati): "Giunta Cirio taglia fondi ai percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari"

Nel giorno delle iniziative regionali contro bullismo e cyberbullismo, la Giunta Cirio “fa sapere che non sono state rinnovate le convenzioni per lo stanziamento dei fondi a sostegno del progetto "Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari", per i ragazzi che si sono resi autori di gesti di bullismo”. La denuncia arriva dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che definisce la decisione della Regione “fiera dell’incoerenza”.

Il progetto del Forum del Volontariato, che dal 2009 ha coinvolto 1.800 studenti con la partecipazione di oltre 127 associazioni e cooperative, riceveva un contribuito di 15 mila euro. “Una percentuale risibile -commenta Magliano- dell'intero bilancio regionale, ma che evidentemente sono sembrati una cifra eccessiva”.

“Il volontariato troverà il modo di andare avanti lo stesso anche questa volta, a proprie spese. La figura della politica, invece, oggi è stata misera. Questa misura aveva trovato l’approvazione, dal 2009 a oggi, di diverse Maggioranze e di diversi colori politici".

"Questo progetto era un valore per tutti: evidentemente, però, non per questa Giunta”, conclude il capogruppo dei Moderati.