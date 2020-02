Foreste del Piemonte, Uncem conferma l'accordo con Ipla per la gestione

Uncem conferma l'accordo con Ipla, l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, per valorizzare il patrimonio forestale del Piemonte. Igor Boni, Amministratore unico dell'Istituto con sede ha Torino ha sottoscritto una convenzione quadro con il Presidente Lido Riba, alla guida di Uncem Piemonte, e con Marco Bussone, Presidente Uncem nazionale.





La superficie forestale italiana raggiunge gli 11 milioni di ettari di superficie, un terzo del Paese, e in Piemonte tocca quasi 1 milione di ettari , dei quali gran parte senza gestione attiva e certificazione. "I territori montani alpini e appenninici possono avvantaggiarsi della ricerca e del trasferimento delle innovazioni in campo agro-silvo-pastorale, al fine di favorire la qualità e la competitività delle produzioni agroalimentari, zootecniche e forestali, anche attraverso una diversificazione delle attività che permetterebbe alle aziende d'incrementare il reddito prodotto e garantirebbe una maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale fungendo anche da presidi territoriali, contro lo spopolamento, l'abbandono dei territori e la prevenzione dei danni ambientali legati al dissesto idrogeologico, e influenzati dal cambiamento climatico, poiché terre e boschi ben gestiti assicurano i servizi ecosistemici per il territorio e le comunità", evidenzia Riba.

"Una delle principali filiere che interessano le aree interne alpine e appenniniche è quella forestale - spiega Igor Boni - di cui c'è ancora una scarsa consapevolezza delle potenzialità che rappresenta, se gestita secondo criteri sostenibili e responsabili, e può costituire una importante fonte di reddito per le aziende e le comunità locali interessate alla valorizzazione multifunzionale delle risorse forestali, in particolare per la filiera legno-energia e quella ricreativa e del benessere".



Ipla e Uncem lavoreranno per dare ai Comuni e alle Unioni montane del Piemonte strumenti per la valorizzazione delle filiere, ai sensi della legge regionale sulle foreste e del Testo unico forestale nazionale. Progetti, attività di formazione e ricerca, studi. Molto importante per gli Enti locali montani la realizzazione di progetti e attività, iniziative di formazione, sul tema della valorizzazione industriale e di filiera del legno, con l'obiettivo dell'incentivazione di tecniche produttive sostenibili dal punto di vista ecologico e della creazione di nuova impresa.