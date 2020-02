Detenuto nigeriano aggredisce agente di polizia al carcere delle Vallette

Nella mattina di oggi, mercoledì 5 febbraio, verso le 9.30, un trentenne detenuto di nazionalità nigeriana, in prigione per rapina, ristretto nell'undicesima sezione del Padiglione “C” del carcere di Torino, ha sferrato, senza apparente motivo, un violento pugno in faccia all’agente di servizio.

L’agente è stato accompagnato con urgenza al Pronto Soccorso del Maria Vittoria per le cure del caso e si trova tutt’ora ricoverato per accertamenti. Lo ha comunicato Leo Beneduci, Segretario Generale dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi".