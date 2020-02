Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni, Lo Russo (Pd): "Appendino scriva a Roma per i finanziamenti, noi la sosterremo"

"In questi anni di amministrazione grillina - ha commentato l'esponente dem- nessuno se ne è voluto occupare e, al di là di tante belle parole, nulla si è mosso". "Appendino - ha aggiunto Lo Russo - scriva al Governo una lettera di richiesta di finanziamento a Roma, non è così difficile". "In analogia con quanto fatto per Cavallerizza, noi siamo disponibili a sostenere questa proposta. C'è il masterplan: chiediamo insieme i soldi al nostro Governo per la riqualificazione di Torino Esposizioni" conclude l'esponente dem.

"La richiesta del consigliere Lo Russo - replica l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria - dimostra che la mia proposta di verificare esattamente le condizioni dell’immobile, per poter avere un quadro economico certo, è la strada giusta". "È ovvio che l’amministrazione torinese avrebbe poi richiesto, sulla base di dati oggettivi, gli stanziamenti necessari per i soddisfare il fabbisogno economico dell’intera opera", conclude Iaria.