Credito, l'artigianato lancia il suo grido d'allarme: calano le concessioni dell'8,5% a Torino

E' allarme credito, per il mondo artigiano torinese, così come quello piemontese. gli ultimi dati di Confartigianato, infatti, segnano una diminuzione delle concessioni da parte degli istituti bancari dell'8,5% soltanto nel capoluogo, ma cifra è ancora più preoccupante (-11%) in Piemonte.

"Le banche stanno diventando sempre più selettive - rileva Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - e ci sono situazioni familiari di profonda incertezza, tanto che spesso succede che gli artigiani ricorrano al proprio patrimonio personale per non darsi per vinti e soccombere alla crisi”.