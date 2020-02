Italia Viva si ritrova a Pinerolo per parlare di elezioni passate e future

Il gruppo pinerolese di ItaliaViva si ritrova domani sera, venerdì 7 febbraio, alle 21, nel centro sociale di via Lequio 36 a Pinerolo. Un appuntamento che segue la prima assemblea nazionale e le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Questa sarà l’occasione per esaminare l’esito del voto e organizzare i prossimi eventi sul territorio in vista anche dell’elezioni comunali del 2021 a Pinerolo.