Al via la terza edizione dei corsi di specializzazione per gli studenti di Economia sul Mondo Sap

Il prossimo 10 febbraio, alle ore 18, presso l’aula 14 della SAA- School of Management, in via Ventimiglia 115 a Torino, avverrà la presentazione delle nuove edizioni dei corsi di Specializzazione su Sap Fi e Sap Co.

Appositamente studiati dalla Scuola di Management ed Economia (SME), Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) con la collaborazione della società Argo 3000 srl, i corsi permetteranno ai partecipanti di avere conoscenze in più che torneranno utili a livello curriculare quando faranno il loro esordio nel mondo del lavoro; sempre più aziende, infatti, richiedono la conoscenza di software gestionali ed in particolare di SAP.

Le lezioni frontali direttamente con il docente vengono svolte presso l’aula di informatica della SAA, perfettamente attrezzata per lo scopo; saranno sia teoriche che pratiche direttamente sull’applicativo, vengono svolte in orario preserale per dar modo a tutti gli studenti di terminare le lezioni e recarsi comodamente presso la sede dei corsi.

Per maggiori info: https://www.argo3000.it/argo-academy/corso-sap/