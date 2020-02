“Scatole nere” e omaggio al cinema, il mistero a Torino: cosa sono e quando verranno svelate al pubblico

Un’enorme scatola nera in centro, poi un’altra ancora. È mistero a Torino per la presenza in città di alcune installazioni piuttosto curiose, ricoperte da cellophane nero.

Tanti sono i torinesi che in queste ore, camminando per via Garibaldi o piazza Palazzo di Città si sono chiesti cosa fossero e cosa nascondessero le scatole. All’interno delle 20 installazioni oggi oscurate vi sono dei Totem dedicati all’iniziativa “Torino Città del Cinema”: nonostante siano comparse nella giornata di ieri, l’inaugurazione ai cittadini avverrà nella giornata di San Valentino, il 14 febbraio. Qualcuno, preso dalla curiosità, ha già rotto il cellophane per guardare all’interno dell’involucro. La speranza, in tal senso, è che prima dell’inaugurazione ufficiale non vi siano danneggiamenti.

Il luogo in cui sono ubicate le installazioni non è casuale, anzi. Ogni totem, infatti, è posto vicino a un edificio, un’area o un luogo in cui sono stati girati film che hanno fatto la storia del cinema.

Un modo per omaggiare un capolavoro, ricordare una pellicola. Ecco quindi svelato il mistero che ha avvolto il centro di Torino: i totem neri sono in realtà un lancio per Torino Città del Cinema, la grande iniziativa che accompagnerà il 2020 della nostra città.