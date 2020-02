Il mondo della cultura chiede aiuto al Genio per "dribblare" gli ingorghi di eventi

"Genio" è il nome provvisorio di quello che in realtà appare un uovo di Colombo. Ed è il primo frutto dei tavoli di lavoro iniziati nei mesi scorsi tra Unione Industriale e mondo della cultura. Si tratta di una super-agenda, che permetterà di incrociare al meglio le iniziative su Torino e dintorni.

Come spiega Giuseppe Fracasso, presidente del gruppo Seti, Gruppo servizi e terziario innovativo, oltre che di Piccolaindustria: "Si tratta di un calendario condiviso tra enti culturali e media per limitare il cannibalismo tra enti, ma anche per ottimizzarne la visibilità. Al momento, solo su Torino e provincia sono circa un centinaio gli enti coinvolti, ma nulla impedisce che si possa estendere anche ad altri territori".

A maggio invece partirà il progetto di speed dating per scambiare servizi ed esigenze tra le aziende e gli enti culturali: "Un nuovo modo di lavorare e mettersi in rete che lanceremo con un primo evento di marketplace - prosegue Fracasso -. Ma non sarà compravendita di servizi, piuttosto stimolo di un partenariato che possa dare origine a collaborazioni tra le varie realtà coinvolte".