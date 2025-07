I GroovySoup Collective aprono la rassegna musicale estiva al Polo del '900

A luglio torna Temporale Estivo, la rassegna musicale del Polo del '900 in collaborazione e con la direzione artistica di Arci Torino e Magazzino sul Po, che per il terzo anno consecutivo trasforma il cortile del Polo in un punto d’incontro per la musica dal vivo e le notti d’estate. Quattro serate, ogni mercoledì di luglio, dedicate alla scena musicale underground torinese, tra sperimentazione, collettivi emergenti, improvvisazione e nuove sonorità. Un invito a uscire, ritrovarsi, ballare e lasciarsi sorprendere dalla vitalità della scena indipendente locale.



Ad aprire la rassegna questa sera sarà il GroovySoup Collective, ensemble torinese nato nel 2023 e composto da quindici musicistə provenienti da background e scene differenti. Il collettivo propone un’esperienza sonora interamente improvvisata, guidata dal linguaggio di conduzione “Ritmo con Señas”, sviluppato dal compositore argentino Santiago Vázquez e ispirato a pratiche di improvvisazione collettiva provenienti da tutto il mondo.

Il risultato? Un flusso musicale libero, in costante trasformazione, che invita il pubblico alla danza, al gioco e all’ascolto profondo. Ogni concerto è unico, irripetibile, e costruito insieme, sul momento. Una vera jam orchestrale in cui si fondono influenze afro, jazz, elettroniche e percussive, pensata per far muovere i corpi e nutrire lo spirito collettivo. GroovySoup si è già esibito a Torino in diversi contesti e accompagna la propria attività live con laboratori aperti a musicistə di ogni livello, per condividere la gioia di suonare insieme in un’orchestra improvvisata.

I concerti andranno avanti fino al 30 luglio.

Per info: https://polodel900.it/