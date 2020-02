Da Trivellato GLB, Classe A e tutte le altre novità Mercedes

È ufficiale, Mercedes-Benz ha completato il rinnovamento delle compatte. Gamma che, per venire incontro ai desideri dei clienti, “comprende anche GLB e GLA, due fuoristrada che si completano perfettamente: GLB è il rappresentante più funzionale e spazioso della nostra famiglia di compatte, mentre Nuovo GLA si posiziona come Suv sportivo per i clienti orientati al lifestyle”. Parole di Britta Seeger, responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars e membro del Consiglio direttivo di Daimler AG.

La formula vincente di GLB fa leva sulle note distintive che hanno decretato il successo della Casa di Stoccarda. Il passo da 282 cm e la terza fila di sedili (disponibile su richiesta) gli conferiscono un’abitabilità da record, potendo ospitare fino a sette persone. Il bagagliaio ha un volume compreso tra 560 e 1.755 litri.

I sistemi di assistenza attiva alla guida confermano l'attenzione di Mercedes-Benz alla sicurezza e supportano il conducente in ogni circostanza. Il sistema DISTRONIC mantiene automaticamente la distanza dal veicolo che precede, mentre il sistema di assistenza attiva al cambio di corsia Blind Spot Assist rileva la presenza di veicoli nell’angolo morto. A questi vanno ad aggiungersi Brake Assist attivo, che aiuta ad evitare gli incidenti, e il rilevamento automatico del limite di velocità.

Non solo comfort e assistenza alla guida. GLB ha anche ottime prestazioni nel fuoristrada. Merito della trazione integrale permanente 4MATIC e del pacchetto tecnico Offroad (entrambi opzionali). Il pacchetto comprende un programma di marcia supplementare che adatta l’erogazione della potenza e la regolazione dell’ABS alle condizioni di guida in fuoristrada.

Il Mercedes GLB prezzo parte da 35.390 euro per il modello 180d Automatic Executive e arriva a 51.000 euro per GLB 250 Automatic 4MATIC.

Apparsa in anteprima mondiale al Salone di Francoforte nel settembre 2019, GLB è una delle ultime novità tra le compatte della Stella. Ma la Casa di Stoccarda continua a puntare anche su Mercedes Classe A , di cui è stata recentemente lanciata la versione Sedan: una berlina a tre volumi dalle linee accattivanti, sportiva e con un’abitabilità inaspettata.

Classe A e GLB sono solo due dei tantissimi modelli proposti dal Gruppo Trivellato, tra i principali concessionari Mercedes-Benz del Paese. Offre auto nuove, usate, KM zero e aziendali ai migliori prezzi del mercato, e servizi esclusivi come la consegna a domicilio (in tutta Italia) e la prenotazione online dell’auto.

Tramite il sito ufficiale del Gruppo (https://www.trivellato.it/) è infatti possibile visionare l’intero stock e bloccare l’auto di proprio interesse per tre giorni, a fronte del pagamento di 250 euro (a titolo di anticipo). In questo modo il cliente ha tutto il tempo per riflettere. Anticipo assolutamente non vincolante, visto che in caso di mancato acquisto è prevista la restituzione.

Presente in 4 provincie (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona), Gruppo Trivellato dispone di 13 showroom e centri assistenza, dove uno staff qualificato fornisce servizi di assistenza post-vendita, manutenzione ordinaria e straordinaria, vendita ricambi.