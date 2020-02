Fiaccolata per ricordare le Foibe: contestazione davanti al Politecnico

Qualche decina di attivisti di Aliud, gruppo giovanile di destra, si è ritrovato oggi pomeriggio in via Fanti per una fiaccolata in memoria delle foibe. Il corteo ha raggiunto piazzale Duca d'Aosta, di fronte al Politecnico, con una cinquantina di antagonisti, vicini al centro sociale Gabrio, che hanno acceso alcuni fumogeni urlando "Fuori i fascisti dal quartiere" e "fascisti tornate nelle fogne".

Massiccio l'impiego delle forze dell'ordine, che hanno evitato che le parti entrassero in contatto. La manifestazione è terminata alle 19.30 senza alcun disordine.