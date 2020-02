Nascondevano la droga negli slip: in manette per droga

Un italiano di 27 anni e un rumeno di 35 sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante, giovedì pomeriggio, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Transitando in corso Regina Margherita i poliziotti hanno notato l’auto che, alla vista della Volante, ha aumentato la velocità sorpassando i veicoli in marcia. Nonostante ciò, la macchina è stata fermata dai poliziotti. Nel corso della perquisizione, entrambi gli occupanti dell’auto sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente.

I due, infatti, nascondevano due panetti di hashish ciascuno negli slip. Complessivamente i 4 involucri superavano i 210 grammi. Il cittadino italiano è stato anche trovato in possesso di denaro contante per oltre 1700 euro.