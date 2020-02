50 persone da tenere d'occhio nel 2020: tra loro c'è la professoressa di Biotecnologie di UniTo Alessandra Ghigo

"Non so bene nemmeno io come ci sono finita in quella classifica". Risponde così, quasi con imbarazzo, mentre, in aeroporto a Parigi, attende il volo di rientro per Torino. Alessandra Ghigo, 36 anni, sposata e mamma di un bimbo di 2, per la rivista americana Wired è tra le 50 personalità da tenere d'occhio in questo 2020. Perché potranno fare grandi cose e, in qualche modo, ne saranno protagonisti.

Tra loro scienziati, astronauti e artisti, ma anche hacker, musicisti e startupper. E ancora attivisti, sportivi e fumettisti. Lei è alla posizione 40.

Alessandra Ghigo, nata a Saluzzo ma residente a Savigliano, è professoressa associata al Dipartimento di Biotecnologie dell’università di Torino con oltre 70 pubblicazioni scientifiche all’attivo.

La motivazione che ha portato la rivista a inserirla tra le personalità più promettenti del pianeta per l'anno in corso è, come spiega lei stessa, certamente l'essere tra i soci fondatori di Kither Biotech, uno spin-off universitario che sviluppa terapie per la fibrosi cistica e per altre malattie croniche infiammatorie in ambito polmonare.

"Già nei mesi scorsi ilSole24Ore aveva parlato della nostra start up, evidenziando come fosse riuscita a raccogliere finanziamenti per oltre 5,5 milioni di euro. Una cifra necessaria, perché il percorso per trovare un farmaco è lungo e costosissimo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a testarlo sull'uomo nell'arco dei prossimi tre anni" - precisa, aggiungendo come la fibrosi cistica sia una malattia sulla quale la strada da percorrere, per trovare una cura, sia ancora molto complessa.

Kither Biotech ci sta lavorando con impegno e dedizione. Forse i primi importanti risultati già nel 2020: ed ecco perché la professoressa saluzzese Alessandra Ghigo, che ha contribuito a fondarla, è da tenere d'occhio. Perché, assieme allo staff di Kither Biotech, potrà fare grandi cose, a beneficio di tutti.