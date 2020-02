Carri attrezzi a Torino fuorilegge, nel 2019 pioggia di multe

Carri attrezzi a Torino fuorilegge. Su 99 mezzi controllati dalla Municipale nel 2019, sono state fatte 83 multe per violazioni varie al codice della strada, per mancanza di autorizzazioni, patenti specifiche o irregolarità rispetto ai limiti di peso e sagoma.

Numeri forniti dalla sindaca Chiara Appendino, in risposta all’interpellanza presentata dalla capogruppo Rinascita Torino Federica Scanderebech sulla pericolosità delle corse continue di questi veicoli per aggiudicarsi gli incidenti. La prima cittadina ha però precisato come la maggior parte degli autocarri sanzionati non appartengano alla due maggiori associazioni di categoria. Proprio con queste ultime due - ha precisato la prima cittadina, leggendo la nota del Comandante della Polizia Municipale Emiliano Bezzon – “si sta aprendo un confronto”.

Dal 2015 al 2019 i vigili hanno controllato 487 carri attrezzi. Una linea su cui la sindaca Chiara Appendino -che attualmente ha la delega alla Polizia Municipale -vuole proseguire ed insistere, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità. Attualmente, come ha precisato la prima cittadina, non esiste una normativa a livello nazionale. “Noi stiamo cercando di costruire – ha poi precisato - una forma di protocollo volontario, che ci permetta di sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza”.

Per la capogruppo Scanderebech una soluzione al problema della pericolosità di questi mezzi potrebbe arrivare “dall’istituzione di un’unica centrale telefonica che gestisca tutti gli interventi su Torino, così come peraltro previsto dalla categoria dei taxisti che gestiscono in questa maniera le loro corse, il loro lavoro e i loro compensi”.