Rincari conto corrente: le banche che hanno aumentato i costi dei conti nel 2020

Ogni anno gli istituti finanziari in Italia apportano delle variazioni nei costi dei conti. L'analisi del mercato di inizio 2020 ha portato alla luce i rincari che le banche hanno apportato ai loro conti con una media complessiva del 27%, sia nei conti online che nei tradizionali conti in filiali fisiche.

Conti online

Negli ultimi anni sempre più clienti hanno deciso di spostare il proprio denaro verso i conti online. In genere si tratta di clientela giovane o che da poco si è immessa nel mondo del lavoro, più avvezza all'utilizzo di strumenti digitali. In genere i conti online vengono scelti dalle nuove utenze per via dei costi di gestione e delle operazioni più basse, compresi il conto corrente zero spese. Visto che le banche online hanno poche o nessuna filiale sul territorio permettono ai propri clienti di avere un risparmio sulle operazioni quotidiane. Tuttavia le operazioni di rincaro del 2020 hanno colpito in modo particolare anche le banche dei conti online, anche se rimangono ancora i conti più convenienti attualmente presenti sul mercato.

Vista la tipologia di clientela per l'analisi dei conti online sono stati tenuti tre tipi differenti di utenti: single, coppie e famiglie. In linea generale le famiglie sono l'utenza che si trova a dover sostenere i costi maggiori, ma allo stesso tempo è verso di loro che i rincari sono stati più attenuati. Dall'analisi dei costi si nota un aumento del canone annuale di mantenimento di un conto online che passa dai 45.26€ a 58.58€ in media, registrando quindi un aumento del 29% circa. Tuttavia la fascia di mercato che è stato più colpita sono le coppie che subiscono un rincaro del 39%, passando da circa 45€ a 60€. I single invece hanno un rincaro che passa da 35€ a 45€ per di canone annuo per il conto online, mentre le famiglie hanno subito un rincaro da 55 a 70€ pari al 27%, percentuale che in tutte e tre le categorie rimane quella ancora più contenuta.

Le migliori banche online non sono state colpite solamente dal rincaro per quanto riguarda il cannone annuo, ma subiscono delle nuove differenze di prezzo anche per le classiche operazioni. Innanzitutto i bonifici hanno subito un rincaro da 2.90€ di 1€, quindi adesso costano 3,94€. Aumentano anche i costi di prelievo fisico alo sportello, con un rialzo da 2.31€ fino a 2.93€, mentre aumenta la commissione per l'emissione di un assegno singoli che si muove da 0.16€ a 0.19€, un rincaro più contenuto ma comunque significativo rispetto agi altri. Infine, subiscono un aumento di prezzo anche le commissioni per il prelievo agli ATM di un'altra Banca oppure all'interno di un altro Paese dell'0Unione europea che non sia quello di residenza pari al 10%, salendo da 1.02€ a 1.12€. Il nuovo anno fiscale invece inizia con una buona notizia per i possessori di carta di credito online che vede una diminuzione del canone annuo da 22.77€ a 21.66€.

Conti Correnti Tradizionali

L'analisi dell'andamento dei conti correnti tradizionali invece mostra un'inversione del trend rispetto al passaggio da 2018 a 2019. A inizio 2019 infatti si era registrato un calo generale dei prezzi, mentre adesso gli istituti di credito tradizionali registrano un aumento medio del 27€ die prezzi.

In questo ambito sono state esaminate tre bacini di utenza. hi esegue solo operazioni di Internet Banking, chi misto e chi solo in filiale.

Il costo medio per canone annuo di mantenimento del conto passano da 100€ circa a 123.46€. Nello specifico si ha una spesa di 128€ er lòe coppie, 90€ per i single che vogliano tenere un conto corrente aperto e per le famiglie si sale da 122€del 2019 a 150.17€ nel 2020.

Nonostante questi costi, quello che più colpisce sono i forti rincari che hanno colpito il costo annuo della carta di debito, dove in alcuni casi si è arrivati a quadruplicare. Se prima il costo annuo era di pochi euro, adesso si parla di decine di euro per i titolari di carta di credito per via dell'aumento record del 467%. Anche in questo caso inoltre aumentano in percentuale i costi di emissione di assegno singolo e prelievo ad ATM di altro Paese europeo, rispettivamente del 25% e del 2%, mentre il costo per il prelievo presso l'ATM di un'altra banca è stato azzerato.

Quale conto conviene scegliere?

L'inizio del 2020 non porta affatto buone notizie per tutti coloro che sono in procinto di aprire un nuovo conto corrente.I rincari sono stati piuttosto forti e le diverse cifre portano ulteriori difficoltà se scegliere un conto in filiale tradizionale oppure online. Dopo un'attenta analisi si può ancora dire tuttavia che i conti online sono ancora i più vantaggiosi fra le due modalità in quanto l'assenza odi filiali fisiche (o comunque di poche) permette un abbattimento dei costi e in linea generale le operazioni e i costi di comportano sempre una spesa minore, a prescindere dalla categoria di appartenenza (single, coppie o famiglie).