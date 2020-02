Inquinamento, Bertola-Disabato (M5S): "Trentanove milioni di euro per combattere lo smog in Piemonte"

"Sono ben trentanove i milioni di euro in arrivo dal ministro Costa per combattere lo smog in Piemonte. Entro 120 giorni dalla registrazione del decreto la nostra regione dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente i progetti che illustrino gli interventi da attuare, che verranno poi sottoposti entro 45 giorni ad approvazione per la successiva ripartizione dei fondi. Ci auguriamo che l’amministrazione Cirio non si faccia influenzare dai capricci e dalle velleità politiche di alcuni consiglieri e di alcuni assessori e faccia tesoro di tutte le opportunità che questa partita offre". A parlare sono Giorgio Bertola e Sarah Disabato, consiglieri regionali del M5S Piemonte.

"Vista la cruciale importanza del tema per la salute e la qualità di vita dei cittadini siamo convinti che i progetti non tarderanno ad arrivare. Ora abbiamo fra le mani le armi per migliorare il servizio di trasporto pubblico e per investire realmente sull’elettrico. Serviranno anche nuove disposizioni e nuove dotazioni in materia di limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti. Perché la complicata battaglia contro gli effetti nefasti dell’inquinamento si vince anche con misure che non solleticano gli umori e gli appetiti del proprio elettorato".