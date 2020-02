Coronavirus, negli ospedali e asl di Torino task force per evitare la diffusione dell'epidemia

L’ASL Città di Torino ha attivato una Task-Force aziendale con il compito di coordinare le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione dell’epidemia.

Se avete soggiornato in CINA, dove si sono registrati casi di infezione da coronavirus e siete tornati da meno di 14 giorni o siete venuti in contatto con persone affette da infezione da coronavirus e presentate sintomi di infezione delle vie respiratorie (i sintomi più comuni sono: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie), contattare il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al numero 333 6121101 oppure 335 6121154 attivi h 24 per ottenere le informazioni necessarie.

Se andate in Pronto Soccorso, siete pregati di: