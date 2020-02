Bertola-Frediani (M5S): "Cirio taglia l'assistenza a Torino ma la Regione non ha ancora un piano sanitario"

"Volevano alzarsi lo stipendio ma non si fanno problemi a tagliare l'assistenza alle persone non autosufficienti di Torino. Ecco come lavora questa maggioranza targata Lega", attaccano Francesca Frediani, Capogruppo regionale M5S, e Giorgio Bertola, Consigliere regionale M5S.

"Così si lasciano senza sostegno migliaia di cittadini Torinesi non autosufficienti. Invece di alzare i fondi dell'assistenza in tutto il Piemonte (i dati Istat sono chiaro, la popolazione invecchia) Cirio e l’assessore Caucino (assente nella commissione congiunta con il Comune di Torino) tagliano 5 milioni di euro a Torino per spalmarli nelle altre province. Uno stratagemma bello e buono per coprire i buchi di bilancio a scapito dei torinesi. La Lega vuole scatenare una guerra tra poveri? Ci opporremo in ogni sede a questo scempio".

"Il problema di fondo è che questa Giunta continua a fare propaganda ma, nei fatti, non ha ancora uno straccio di programmazione. A che punto siamo con il Piano Socio Sanitario Regionale? Come far fronte ai cambiamenti della società se non si pianifica a lungo termine?".