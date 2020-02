Riprese cinematografiche da domani a Venaria, cambia la viabilità

Si avvisa che a partire da venerdì 14 febbraio prossimo e fino a fine lavori, previsti il giorno 19 febbraio 2020, il Centro Storico di Venaria sarà interessato da riprese cinematografiche, per la realizzazione di un film della casa di produzione Wildside srl.

Le riprese saranno concentrate nel giorno di martedì 18 febbraio. Si svolgeranno nell’arco temporale che va dalle ore 9 alle ore 17. Al mattino tra via Mensa, tratto piazza Annunziata - vie Battisti e XX Settembre. Poi, la troupe si sposterà nel set di piazza Annunziata. Al pomeriggio, la produzione girerà alcune scene all’interno della Cappella di Sant’Uberto, in piazza della Repubblica.

Dal 14 febbraio le attività di preparazione e allestimento non limiteranno il transito ordinario abituale dei residenti e degli addetti e mezzi utili alla consegna delle merci (da effettuare negli orari soliti, come da segnaletica stradale), salvo martedì 18 febbraio, nei momenti in cui verranno girate le scene del film (solo per il tempo necessario alla realizzazione dei vari ciak, cioè di circa 10 minuti l’uno). Il set sarà coordinato da personale addetto.

La viabilità sarà gestita e presidiata dalla Polizia Municipale locale.