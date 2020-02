Al museo e a teatro in coppia, ma non solo tra innamorati: tutte le iniziative a Torino per San Valentino

La festa degli innamorati si celebra anche tra le sale dei musei. Sono tanti gli enti culturali di Torino che, anche quest'anno, propongono per il giorno di San Valentino scontistiche o ingressi omaggio per chiunque si presenti all'ingresso in coppia.

Ai Musei Reali, il 14 febbraio, si entra in due al costo di un solo biglietto. Alle 17 e alle 18, inoltre, è previsto uno speciale percorso guidato agli Appartamenti Nuziali del Secondo Piano di Palazzo Reale, con uno sfizioso aperitivo in caffetteria, nella Corte d’Onore (prenotazione al numero 011 19560449, costo: € 5 a persona). Per informazioni: www.museireali.beniculturali.it

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano riserva un ingresso con un unico biglietto valido per due persone, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). L’iniziativa non coinvolge solo gli innamorati, ma chiunque si recherà al museo in coppia: fidanzati, amici, genitori e figli, nonni e nipoti. Alle 16 verrà organizzata la visita guidata tematica “Uomini e donne, amori e eroiche imprese”, in cui la storia del Risorgimento sarà raccontata attraverso le passioni dei protagonisti che, uniti nella vita e nell’attività politica, hanno segnato le vicende storiche dell’Indipendenza e dell’Unificazione italiana. Il biglietto di ingresso costerà 10 euro ogni due persone. Quanti sceglieranno anche la visita guidata pagheranno 14 euro, sempre in due. Per informazioni: www.museorisorgimentotorino.it<wbr></wbr>

Il Museo Nazionale del Cinema apre al pubblico la mostra Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood, che espone i costumi realizzati dalla sartoria Annamode per le grandi produzioni cinematografiche internazionali, dagli anni della Dolce vita ai nostri giorni. La Mole Antonelliana diventa così la cornice romantica per uno “Speciale San Valentino”, che prevede per tutte le coppie l’ingresso con l’acquisto di un solo biglietto, con un prolungamento d’orario fino alle 23. Dalle 10 alle 22 sarà anche possibile posare accanto ai meravigliosi costumi della sartoria Annamode e farsi ritrarre dal fotografo del museo. Inoltre, alle ore 18, è prevista la visita guidata I Love Cinema: l’amore sul grande schermo raccontato attraverso aneddoti, fotografie di scena e indimenticabili sequenze (la durata è di un'ora e mazza, il costo della visita euro 6 a persona + ingresso museo ridotto). Per informazioni: www.museocinema.it

Per l'occasione, l'ascensore della Mole Antonelliana sarà eccezionalmente in servizio con orario 9 - 23. La cassa chiuderà alle ore 22.

Al Museo della Montagna venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio è previsto l'ingresso in due al costo di un solo biglietto intero. Per informazioni. Per informazioni: www.museomontagna.org

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei festeggia San Valentino offrendo un biglietto per due per visitare le collezioni permanenti alla GAM, a Palazzo Madama e al MAO - Museo d'Arte Orientale.

Infine, anche il Teatro Stabile aderisce all'iniziativa con LOVE// 5 GIORNI PER INNAMORARTI DEL TEATRO, che offre la possibilità di acquistare biglietti a prezzi agevolati per una selezione di spettacoli della Stagione 2019/2020. Per i titoli in programma al Teatro Carignano si potranno acquistare due biglietti al prezzo promozionale di €17,00 ciascuno; per i titoli in programma al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone di Moncalieri <wbr></wbr>si potranno acquistare due biglietti al prezzo promozionale di €15,00 ciascuno (commissioni escluse). La promozione sarà attiva dalle ore 13 di giovedì 13 febbraio alle ore 24 di lunedì 17 febbraio sia online, sia sull’App del Teatro Stabile di Torino, sia presso le biglietterie dello Stabile, e sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: www.teatrostabiletorino.it