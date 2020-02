Legambiente Metropolitano organizza l'incontro "Aria inquinata a Torino, che fare?"

Legambiente Metropolitano ha organizzato, mercoledì 19 febbraio, una giornata di approfondimento e di confronto sul tema “Aria inquinata a Torino, che fare?”. L’appuntamento è in via Giolitti 21 a Torino, nella sala polivalente della sede del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To.

Questo il programma dell’evento, organizzato anche con la partecipazione di Consulta per l’Ambiente e per il verde, Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico e il Coordinamento Civico di Torino.

9.15 - 9.30 Registrazione

9.30 Introduce e modera Pericle Roverta (gruppo giovani Legambiente Metropolitano)

9.45 Saluti

Alberto Unìa, Assessore all’Ambiente del Comune di Torino

Carla Pairolero, Presidente Legambiente Metropolitano

Silvio Magliano, Vicepresidente Vol.To

10.15 Edoardo Rossi, Chimico Legambiente Metropolitano - “Inquinanti nell’aria di Torino”

10.30 Jean-Louis Aillon, Medico - Rete Sostenibilità e Salute - “Respirare in città”

10.45 Luca Battisti, Dott. Scienze Agrarie - Agricoltura L.M. - “Aree verdi e servizi ecosistemici”

11.00 Francesco Forleo, Dott. e ricercatore presso Unito - Educazione Stradale L.M. - “Educare alla guida responsabile per ridurre l’inquinamento dell’aria”

11.15 Coffee Break

11.30 Samuele Bavuso, Ingegnere - Ciclabilità L.M. - “In bici per non inquinare”

11.45 Danilo Odetto, Architetto - Moderazione Traffico L.M. - “Progettare nuova modalità”

12.00 Benedetta Lanza, LAQUP - “Fare cultura attraverso visite studio in Europa”

12.15 Nadia Conticelli, Insegnante e giornalista - Trasporti L.M. - “La mobilità urbana ed extraurbana”

12.30 Luca Sardo, Attivista Fridays For Future Torino - “La posizione dei giovani attivisti del FFT Torino”

12.45 Apertura al pubblico per le domande