Coldiretti Piemonte: "Il Coronavirurs taglia la crescita del vino Made in Piemonte"

Gli effetti delle emergenza coronavirus si abbattono sulleconomia reale e tagliano anche la crescita del Made in Italy a tavola sul mercato asiatico dove il vino è il prodotto più esportato con una crescita record in valore del 9% nel 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dopo la notizia dei rinvii delle grandi fiere del Vino in Cina a partire da quella di Chengdu ma anche del Vinexpo di Hong Kong ai quali si aggiunge la preoccupante assenza dei compratori cinesi ai grandi appuntamenti internazionali.

A pesare sono anche i limiti agli spostamenti interni dei cittadini cinesi che cambiano le abitudini di consumo soprattutto fuori casa. Il risultato è un brusco freno alla domanda interna e alle attività di promozione con il vino che è il prodotto tricolore più esportato in Cina per un valore stimato dalla Coldiretti in 140 milioni di euro nel 2019 sulla base delle proiezioni annuali su dati Istat relativi ai primi dieci mesi.