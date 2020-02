A Viù Mauro Esposito presenta le sue “Due guerre” al centro polifunzionale

Mauro Esposito, imprenditore, non è uno scrittore qualunque ma un uomo che ha avuto il coraggio di sfidare la malavita a viso aperto. Solo contro le minacce, l’odio e la burocrazia. Anni di tensione per spezzare un sistema corrotto e violento. Anni raccontati in un libro testimonianza dal titolo “Le mie due guerre”.



Una storia difficile ma anche il racconto vivo e pulsante di una rivolta contro il male animata da una forte passione civile. Ne parlerà il suo autore sabato 29 febbraio alle 17.30, a Viù presso il Centro Polifunzionale. Una presentazione organizzata con l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e dei Caffè Culturali Viù. Aprirà l’evento il sindaco Daniela Majrano cui seguirà il saluto del consigliere regionale e metropolitano Silvio Magliano. Modereranno la serata il vicesindaco Alberto Guerci e Roberto Donadio. Un pomeriggio importante per contribuire a divulgare la cultura della legalità e dell’onestà. Patrimonio morale irrinunciabile per una società sana.