Ex Embraco: dopo 15 giorni gli stipendi ancora non ci sono. I sindacati scrivono al Mise: "Difendere la dignità del Paese"

Dal 3 al 18 febbraio i conti sono presto fatti: 15 giorni, al termine dei quali non sono arrivati gli stipendi che invece, in occasione dell'ultimo incontro al Mise, erano stati promessi ai lavoratori ex Embraco (oggi Ventures), a saldo delle pendenze ancora non corrisposte dall'attuale proprietà.

A prendersi l'impegno era stata la Whirlpool Latin America, responsabile per Embraco e titolare del conto Escrow che all'epoca fu costituito proprio con lo scopo di sostenere e alimentare il processo di reindustrializzazione dello stabilimento di Riva di Chieri. Ecco perché, allo scadere dei 15 giorni, Fim Fiom e Uilm di Torino hanno preso carta e penna e hanno immediatamente scritto al Ministero per lo Sviluppo Economico, sottolineando la necessità di "difendere le lavoratrici e i lavoratori ex Embraco, e con essi la dignità del Paese".