L'Unione Montana Alta Valle Susa apre una Antenna Europa con il centro Europe Direct di Città metropolitana di Torino

Oggi ad Oulx è nata una nuova Antenna Europa grazie all'impegno della Unione Montana Alta Valle Susa con la firma al protocollo di adesione al progetto che Città metropolitana di Torino porta avanti da molti anni attraverso attraverso il centro Europe Direct Torino per formare una cittadinanza europea, sensibilizzare ed informare sulle opportunità rivolte ad Enti locali e cittadini, in particolare i giovani.

Alla firma tra il vicesindaco metropolitano e il presidente della Unione Montana Alta Valle Susa erano presenti tutti i componenti della giunta dell'Unione Montana, amministratori e tecnici dei Comuni di Bardonecchia, Giaglione, Oulx. Gravere, Salbertrand, Exilles, Meana di Susa.

Una bandiera europea in dono ha simboleggiato l'impegno sul territorio montano per contibuire a diffondere la cittadinanza europea, raggiungere i giovani per informarli e sensibilizzarli su opportunità di stage, tirocini, occupazione, viaggi di studio, supportare i Comuni nell'azione di condivisione verso nuovi progetti europei.

L'incontro è stato anche l'occasione anche per fare il punto sui fondi europei destinati al territorio montano.