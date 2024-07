Tragedia familiare a Roletto: padre ottantenne uccide il figlio a sprangate

Tragedia familiare nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, a Roletto, nel Pinerolese. Al culmine di una lite, un anziano di circa 80 anni ha ucciso il figlio quarantenne, Ailton, con un oggetto simile ad una grosso bastone di metallo.

Indagano i carabinieri

Secondo una prima ricostruzione Pierangelo Romagnollo, imprenditore in pensione, avrebbe chiamato un conoscente per raccontare quanto accaduto e quest'ultimo ha poi avvertito i carabinieri.

Figlio adottivo di origini brasiliane

Il padre viveva da solo con il figlio adottivo, di origini brasiliane: la madre era mancata alcuni anni fa. Il giovane era considerato perbene ed educato dai vicini, ai quali non risultavano discussioni in tempi recenti.

In breve tempo sono giunti sul posto i militari dell'Arma della compagnia di Pinerolo e il nucleo operativo radiomobile e il sanitari del 118. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso. Il movente non è ancora chiaro.

Poco dopo le 19.30 i carabinieri hanno portato l'omicida in caserma a Pinerolo. Il padre pare che abbia ricostruito l'accaduto dicendo che stava litigando in giardino con il figlio, che si sarebbe avvicinato con la spranga. Lui gliela avrebbe tolta e in un attimo di impeto avrebbe colpito alla testa il giovane: il colpo alla nuca si è rivelato fatale.

Una lite con i contorni da chiarire, visto che, poco prima del tragico fatto, Ailton condivideva reels divertenti su Facebook. Proprio la sua pagina Facebook ha iniziato a riempirsi di ricordi commossi e sgomenti dei suoi amici.