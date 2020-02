Blitz dei poliziotti nell'area di Torino Esposizioni: sei denunciati

Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno effettuato un controllo all’interno dei locali in stato di abbandono di Torino Esposizioni. In un primo ambiente, sono stati trovati due cittadini marocchini entrambi di 26 anni. Da accertamenti è emerso che i due erano inottemperanti a un ordine di lasciare il Territorio Nazionale. Su un giaciglio presente nel locale i poliziotti hanno trovato un smartphone risultato rubato in via Madama Cristina la sera del 4 febbraio. Entrambi i marocchini sono stati denunciati per ricettazione e per la violazione delle norme in materia di immigrazione. Uno dei due è stato denunciato in stato di libertà per una rapina avvenuta la sera prima del controllo, all’interno del Parco del Valentino. Insieme ad altre tre persone rimaste ignote, con la minaccia di un coltello aveva derubato un uomo impossessandosi del cellulare e di 400 euro in contanti.

In un secondo locale c'erano tre marocchini, uno dei quali è stato denunciato in stato di libertà per non aver abbandonato il territorio italiano dopo l’ordine ricevuto.

Infine, in una terza stanza della struttura, i poliziotti hanno trovato una sesta persona: un marocchino di minore età, denunciato poi in stato di libertà per una rapina effettuata lo scorso 31 dicembre. Nella circostanza, un gruppo di persone, del quale faceva parte il minorenne, aveva accerchiato la vittima, alla quale era stato rubato il telefono e la somma di 80 euro.

Tutti e sei i cittadini stranieri trovati all’interno della struttura sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.