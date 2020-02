Successo per il TorinoFilmLab: 5 film selezionati al 70° Festival di Berlino

Un totale di 5 titoli accompagnati dal TorinoFilmLab in fase di scrittura sono stati selezionati per la 70esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (20 febbraio – 1 marzo 2020). In corsa per l’Orso d’Oro nel Concorso Ufficiale, Berlin Alexanderplatz, la nuova produzione del regista Burhan Qurbani. La sezione Panorama – “giovane, politica, combattiva” – accoglierà inoltre la world premiere di tre nuovi film, mentre un quinto sarà proiettato all’interno di Generation14plus.

"E’ un importante riconoscimento dell’ottimo lavoro che il TorinoFilmLab svolge ormai da anni, soprattutto in questo 2020 che è l’anno di Torino Città del Cinema - sottolinea Domenico De Gaetano, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino - Ringrazio Savina Neirotti e Mercedes Fernandez e tutta la squadra. Il TorinoFilmLab è oramai diventato un punto di riferimento per la produzione a livello internazionale, inserendosi nel sistema cinematografico torinese come un’eccellenza, uno dei momenti fondamentali dell’ideazione e della produzione di un progetto".

"Anche quest’anno il TorinoFilmLab rafforza il suo ruolo importante di accompagnamento nella creazione di opere prime e seconde - conferma Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino -, che vengono selezionate nei più importanti e prestigiosi festival internazionali di cinema, così come avviene da diversi anni. Siamo molto orgogliosi che ben 5 titoli siano stati scelti dalla Berlinale, confermando che ci stiamo muovendo nella giusta direzione".